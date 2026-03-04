Filarmonica diffusa | il calendario da marzo a maggio

La "Filarmonica diffusa", la rassegna che porta i concerti cameristici nei Distretti culturali, ha in serbo nuovi appuntamenti da marzo a maggio 2026. Proseguono quindi gli appuntamenti della rassegna musicale, giunta alla seconda edizione. Sabato 7 marzo alle 18 a Monghidoro (il Faro, centro comunale polivalente in via C.A. dalla Chiesa 2). Saranno eseguite musiche di W. A. Mozart e J. Haydn. A seguire, domenica 12 aprile alle 17 concerto al Teatro comunale di Marzabotto. La rassegna si chiude venerdì 8 maggio alle 21 al Centro polivalente comunale "S. Piffer" di Toscanella di Dozza. L’iniziativa si propone di “diffondere” la Filarmonica... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Calendario Juve: marzo, aprile, maggio i tre mesi della verità. L’analisi completa e le più grandi insidie nel percorso dei bianconeri

Sportello Ater a Fiumicino, il calendario degli appuntamenti da gennaio a maggio 2026Fiumicino, 19 dicembre 2025 – L’Ater ha comunicato il calendario di apertura dello sportello di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 per il...