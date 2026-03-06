La Ferruzza dilaga a Massarella E va in semifinale per lo ’scudetto’

La squadra della Ferruzza ha vinto 6-0 contro Massarella, con doppiette di Angerame e Cardellicchio e gol di Camilletti e Vanni. La partita si è giocata a Massarella e ha permesso alla Ferruzza di qualificarsi con cinque giornate d'anticipo per le semifinali dello scudetto del campionato Uisp Empoli-Valdelsa. La qualificazione è arrivata grazie a questa vittoria schiacciante.

La Ferruzza dilaga 6-0 a Massarella (doppiette di Angerame e Cardellicchio e gol di Camilletti e Vanni) e si qualifica con 5 giornate di anticipo per le semifinali 'scudetto' del campionato Uisp Empoli-Valdelsa. Intanto finisce proprio in semifinale la corsa della selezione empolese al titolo regionale per Rappresentative. A Firenze, infatti, il team di mister Galligani cede 3-0 ad Arezzo "bianco". Di seguito, il quadro completo del torneo locale. Serie A1: Real Isola-Rosselli 1-1; Limitese-Gavena 1-0; Fibbiana-Vitolini 1-4; Massarella-Ferruzza 0-6; Usap-Martignana 0-0; Computer Gross-Scalese 1-1; Unione Valdelsa-Casa Culturale 0-0. Classifica: Ferruzza 55; Casa Culturale 48; Real Isola e Vitolini 37; Computer Gross 35; Limitese 32; Unione Valdelsa 30; Rosselli 29; Gavena 22; Martignana 21; Scalese 20; Usap 18; Fibbiana 13; Massarella 3.