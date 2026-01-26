Tonali va vicino al gol poi l' Aston Villa dilaga | gli highlihts

Nella sfida di Premier League tra Aston Villa e Newcastle, il risultato finale è di 2-0 a favore dei padroni di casa. Sandro Tonali si rende protagonista di un tentativo di gol, fermato dal portiere avversario Dibu Martinez. Ecco gli highlights della partita, che evidenziano l’andamento e le principali occasioni di questa gara.

Finisce 2-0 per l'Aston Villa la partita di Premier League contro il Newcastle. Sandro Tonali prova a sbloccare il risultato per i padroni di casa, ma viene fermato dal Dibu Martinez. Poi, l'Aston Villa ritorna in carreggiata e segna con Buendia e Watkins. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

En-Nesyri Juve, sono ore roventi: Ottolini è a Istanbul per Fenerbahce-Aston Villa, poi incontrerà i turchi! Gli aggiornamenti – VIDEO

