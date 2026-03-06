La famiglia del bosco | mamma Catherine separata dai figli la decisione del tribunale scatena polemiche

La famiglia del bosco torna sotto i riflettori dopo una recente decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila. La madre, Catherine, è stata separata dai figli, e la scelta giudiziaria ha suscitato diverse reazioni. La vicenda riguarda la custodia dei minori e ha acceso un dibattito pubblico. La sentenza è stata emessa recentemente e ha portato a nuove polemiche.

La vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco" torna al centro dell'attenzione dopo una nuova decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila. A rivelarlo è stato il Tg1 con un post su Instagram. «Ordinanza del tribunale dei minorenni dell'Aquila. La mamma del bosco di Palmoli è stata mandata via dalla casa famiglia di Vasto: non potrà più vivere nella stessa struttura dei tre figli. Anche i bambini stanno per essere trasferiti in un'altra struttura protetta», si legge nel post del telegiornale. La decisione riguarda Catherine, la madre dei tre bambini che per mesi ha vissuto insieme ai figli in una struttura protetta nell'area di Vasto.