La data di Lecce-Atalanta | si giocherà il 4 o il 6 aprile dipenderà dalla Champions

La partita tra Lecce e Atalanta si giocherà tra il 4 e il 6 aprile, in base alla programmazione della Champions League. La Lega Serie A ha pubblicato il calendario degli anticipi e dei posticipi relativi alla 31esima giornata, che si svolgerà durante il weekend di Pasqua. La data precisa verrà comunicata in seguito, tenendo conto degli impegni europei delle squadre.

Ufficializzato il programma della 31esima giornata: sarà l'esito della doppia sfida col Bayern a definire quando la Dea scenderà in campo contro i salentini La Lega Serie A ha diramato il calendario degli anticipi e dei posticipi della 31esima giornata, ovvero quella che si disputerà a cavallo del weekend di Pasqua. Per l'occasione, l'Atalanta scenderà in campo contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. La data della partita, che si giocherà allo Stadio Via del Mare, è stata fissata ma potrebbe essere nuovamente calendarizzata nei giorni successivi: il match, infatti, è stato programmato per sabato 4 aprile con calcio d'inizio alle ore 15.00. Tuttavia, il giorno di gara potrebbe slittare e il motivo è strettamente legato al percorso dell'Atalanta in Champions League.