Quando si giocherà Milan-Como dopo il no alla trasferta in Australia | dipenderà tutto dall'Inter

La partita tra Milan e Como si svolgerà a San Siro, ma la data definitiva non è ancora stata fissata. La programmazione dipenderà dal percorso dell'Inter in Champions League, che potrebbe influenzare il calendario e le eventuali esigenze di spostamenti o recuperi. Restano quindi da attendere aggiornamenti ufficiali, con l'attenzione rivolta alle decisioni della UEFA e alle conseguenze sulla pianificazione delle partite di Serie A.

