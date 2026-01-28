Produzione metalmeccanica in regione calo di oltre il 4% nel 2025

La produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia è calata del 4,2% nei primi nove mesi del 2025. Si tratta di un calo meno pesante rispetto al 7,2% registrato nello stesso periodo del 2024. La situazione mostra segnali di miglioramento, anche se i numeri restano negativi. Le imprese del settore continuano a affrontare difficoltà, ma la frenata sembra rallentare.

L'exporr del comparto ha invece raggiunto i 10,7 miliardi di euro, con una crescita del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 In provincia di Udine, come riportato dall'Ansa, l'andamento appare più resiliente: dopo due trimestri deboli, il terzo trimestre segna un lieve recupero (+0,2 cento) e il bilancio complessivo dei primi nove mesi si attesta a -0,8 per cento, contro il -1,9 cento del 2024. I dati emergono dal report sull'andamento e sulle prospettive dell'industria metalmeccanica, diffuso oggi da Confindustria Udine in occasione di un incontro con le imprese associate.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

