La crisi dei bomber in Serie A sta diventando un campanello d'allarme evidente. I principali attaccanti stanno segnando meno rispetto alle stagioni passate e le squadre faticano a trovare punti di riferimento in attacco. Questo dato, raccolto dall'ultima analisi, evidenzia un cambiamento nel rendimento dei marcatori e mette in discussione le prestazioni complessive del calcio italiano.

Dopo 27 giornate di campionato c'è solo un giocatore in doppia cifra nella classifica marcatori: Lautaro Martínez. I gol non sono solo diminuiti, ma si sono spostati più indietro e più verso l’esterno Il dato è sufficiente a far scattare l’allarme rosso. Perché racconta meglio di mille discorsi lo stato del calcio italiano. Sì perché dopo 27 giornate la Serie A può contare su un solo giocatore capace di arrivare in doppia cifra. La classifica dei marcatori è spietata. Primo Lautaro Martínez con 14 centri e poi, staccati, tutti gli altri. È una situazione che non conosce uguali in Europa. Perché nessuno dei maggiori campionati del Vecchio continente ha fatto registrare una situazione così allarmante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

