Serie A la crisi dei centravanti | milioni spesi e rendimento sotto le attese Bonny lo strappo alla regola

La Serie A attraversa una fase di crisi dei centravanti, nonostante gli ingenti investimenti estivi. Molti attaccanti arrivati con grandi aspettative non hanno ancora mostrato il rendimento sperato, alimentando il dibattito sulle strategie di mercato e sulla loro efficacia. Bonny si distingue come un'eccezione, rompendo gli schemi di una tendenza generale negativa.

Inter News 24 Serie A, il rendimento delle punte arrivate dal mercato estivo accende il dibattito: investimenti pesanti ed integrazione mancata. La Serie A sta vivendo una fase particolare per quanto riguarda il rendimento dei centravanti. A fotografare il momento è Libero, che parla apertamente di una vera e propria crisi delle punte, soprattutto tra quelle arrivate in Italia durante l’ultima sessione estiva di mercato. Nomi importanti, investimenti rilevanti e aspettative alte che, almeno per ora, non hanno trovato riscontro sul campo. Da Lorenzo Lucca, attaccante italiano fisico e strutturato, a Loïs Openda, punta belga esplosiva in velocità, passando per Edon Zhegrova, Christopher Nkunku, Evan Ferguson e Nikola Krstovic, sono molti i centravanti acquistati a cifre importanti che stanno faticando ad adattarsi al nostro campionato. Internews24.com

Libero – Serie A, allarme punte: operazioni milionarie e flop. Ma l’Inter sorride con Bonny - Tanti attaccanti in Serie A non stanno rendendo secondo le aspettative dopo trasferimenti milionari la scorsa estate ... msn.com

Juventus, Milan e Roma: 200 milioni spesi (male) per non avere un centravanti - Juventus, Milan e Roma hanno speso in un anno 200 milioni di euro senza trovare un centravanti vero. panorama.it

