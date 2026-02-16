La criminologa Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini a Roma
Roberta Bruzzone, criminologa, è stata vittima di un furto alla stazione Termini di Roma, mentre aspettava il treno sul binario. Un ladro le ha strappato di mano il telefono e si è dileguato tra i passeggeri in fretta. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a numerosi testimoni.
A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui ha ringraziato sentitamente le forze dell'ordine La criminologa Roberta Bruzzone è stata derubata mentre si trovava su uno dei binari della stazione di Roma Termini. A raccontare quanto le è accaduto domenica 15 febbraio è stata lei stessa con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, in cui ha ringraziato sentitamente le forze dell'ordine. Bruzzone doveva prendere un treno per motivi di lavoro, quando un ladro le ha preso il telefono. Bruzzone ha parlato di un individuo che, mentre lei si trovava in stazione in attesa del treno, le ha rubato il telefonino dalle mani.🔗 Leggi su Romatoday.it
“L’epoca della rabbia”: la criminologa Roberta Bruzzone a Parma
A Parma, martedì 24 febbraio, la criminologa Roberta Bruzzone si presenta davanti a un pubblico per parlare di “L’epoca della rabbia”.
