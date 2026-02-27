La finale della Coppa Faggi vedrà affrontarsi Paperino San Giorgio e San Giusto, rispettando la posizione delle due squadre nel campionato di Terza Categoria. Le due squadre si sono guadagnate l'accesso alla finale attraverso le rispettive prestazioni nelle fasi precedenti, determinando così un confronto che promette di essere equilibrato e interessante. La gara si svolgerà nelle prossime settimane, attirando l'attenzione degli appassionati locali.

Sarà Paperino San Giorgio contro San Giusto la finale di Coppa Faggi, ricalcando fedelmente la classifica del campionato di Terza Categoria. E’ quanto emerso dall’ultimo turno di coppa, che ha visto mercoledì scorso il San Giusto regolare per 3-1 Las Vegas ed il PSG prevalere per 2-1 sul Bacchereto. Nel frattempo, domani prenderà il via la ventunesima giornata di campionato, anche se le due prime della classe entreranno in scena domenica: il Paperino capolista con 49 punti (ed una gara in meno) salirà all’Amerini per misurarsi con il coriaceo Vernio (calcio d’inizio alle 15) mentre il San Giusto secondo a quota 46 riceverà il Cambi il Colonnata (alle 14:30) in un incontro che si presenta abbordabile, per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paperino-San Giusto. La finale della ’Faggi’

