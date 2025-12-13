La Provincia sugli accertamenti | Nessuna contestazione all’ente

La Provincia di Reggio risponde alle recenti indagini sull’area Dugara di Brescello, affermando che non sono state presentate contestazioni nei confronti dell’ente o dei suoi dipendenti riguardo alle operazioni e interventi svolti nel corso degli anni. La precisazione arriva in risposta alle notizie di un’indagine su presunte irregolarità ambientali nella zona.

Chiamata in causa dai resoconti di anni e anni di operazioni e interventi nell’area Dugara di Brescello, nuovamente al centro di un’indagine su presunte irregolarità ambientali, la Provincia di Reggio difende il proprio operato, sottolineando come "ad oggi, non risultano contestazioni alla Provincia o ai suoi dipendenti per atti, fatti o procedure connesse all’indagine". "L’atto richiamato in questi giorni nell’ambito dell’inchiesta – dicono da Palazzo Allende – fa riferimento a un’autorizzazione del 2015, quando le competenze ambientali erano ancora in capo alle Province ’pre-riforma’, ma dal 2016 trasferite alla Regione e alle sue agenzie. Ilrestodelcarlino.it

