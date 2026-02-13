Rivalta la replica della consigliera dopo il post sugli agenti feriti | Una provocazione chiedo scusa Contro di me attacchi vergognosi

Flavia Gaudiano, consigliera comunale di Rivalta di Torino, si scusa pubblicamente dopo aver pubblicato un post su Facebook che ha suscitato polemiche. La donna ha reagito alle critiche ricevute in seguito alla manifestazione nazionale organizzata da Askatasuna il 31 gennaio, durante la quale alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti. Gaudiano ha definito il suo messaggio una provocazione e ha espresso rammarico per gli attacchi che ha ricevuto, denunciando di essere stata bersaglio di commenti vergognosi.

Chiede scusa e si difende Flavia Guadiano, la consigliera comunale di Rivalta di Torino al centro di pesanti attacchi dopo il post pubblicato all'indomani della manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna Chiede scusa la consigliera comunale di Rivalta di Torino, Flavia Gaudiano, per il post pubblicato su Facebook all'indomani della manifestazione nazionale chiamata da Askatasuna il 31 gennaio scorso. Un post particolarmente contestato e costato anche la richiesta di immediate dimissioni da parte di Lega e Fratelli d'Italia. “Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esce senza neanche un graffio”, aveva scritto Gaudiano sui social, commentando la fotografia dei due agenti, Calista e Virgulti, coinvolti nei disordini registrati in corso Regina Margherita.🔗 Leggi su Torinotoday.it Il caso della consigliera comunale sugli agenti feriti a Torino: “Subito fuori senza neanche un graffio” La consigliera comunale è uscita dall’ospedale dopo essere stata coinvolta in un episodio con agenti feriti. “Subito fuori senza neanche un graffio”, consigliera comunale ironizza sugli agenti feriti a Torino Questa mattina a Torino, una consigliera comunale ha commentato con ironia l’episodio degli agenti feriti in strada. Contenuti correlati Il debutto mediatico di Cadillac F1 al Super Bowl finisce in tribunale: Michael Bay sostiene che il team abbia usato idee sviluppate da lui per lo spot di presentazione senza compensarlo. La richiesta è da un milione e mezzo di dollari. La replica di Dan Towriss - facebook.com facebook