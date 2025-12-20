Furgoncino in corsa avvolto dalle fiamme in via Irno | immediato l' intervento dei caschi rossi traffico in tilt

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in via Irno, questa mattina: per cause da accertare, un furgoncino in corsa è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estinguere il rogo. Il conducente è uscito indenne dal veicolo, ma l'incidente ha creato una situazione di congestione in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

