La Cisterna-Valmontone divide ancora | Un’opera faraonica devastante per il territorio

La Cisterna-Valmontone continua a dividere le opinioni: alcuni criticano l’opera definendola faraonica e dannosa per il territorio. Europa Verde Lazio si oppone fermamente alla realizzazione, mentre il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato, durante una visita a Latina, che i lavori dovrebbero partire entro l’anno. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Da Europa Verde confermano la loro contrarietà alla bretella. L'intervento dopo l'annuncio dell'avvio dei lavori, entro la fine dell'anno, da parte del ministro Salvini a Latina C'è chi di ce no alla Cisterna-Valmontone. Potremmo sintetizzare così, citando il successo di Vasco Rossi del 1987, la posizione di Europa Verde Lazio che, dopo la visita del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a Latina per annunciare, entro l'anno, l'avvio dei lavori, conferma la propria contrarietà alla bretella. "Si tratta - viene spiegato in una nota - dell'ennesima infrastruttura fossile e a beneficio del trasporto su gomma: un'opera che consideriamo da sempre sbagliata, inutile e profondamente dannosa per i territori attraversati.