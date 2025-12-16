Cisterna-Valmontone | 270 milioni di euro per la realizzazione dell’opera

È stata autorizzata una spesa di 270 milioni di euro per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone, un progetto strategico volto a migliorare la viabilità e le infrastrutture nella zona. L'intervento comprende anche le opere connesse, con l’obiettivo di potenziare i collegamenti e favorire lo sviluppo locale.

Una spesa complessiva di 270 milioni di euro è stata autorizzata per consentire la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e delle relative opere connesse. Nel dettaglio si parla di 30 milioni di euro per il 2032 e di altrettanti per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041.

Ricorso al Tar contro la bretella Cisterna–Valmontone - VALMONTONE Il Comitato di Velletri dice no alla realizzazione della arteria, con un ricorso al Tar del Lazio. iltempo.it

CISTERNA-VALMONTONE, IL DECRETO DI BLOCCO DEGLI ESPOSTI RIMANE VIGENTE. IL TAR LAZIO CHIAMATO A DECIDERE #LATINATU #bretellacisternavalmontone #espropri - facebook.com facebook

