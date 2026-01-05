Occupazione femminile in Sicilia | aperto l’avviso regionale per inclusione autonomia e futuro professionale
È disponibile la piattaforma digitale per presentare le domande relative all’avviso “Occupazione donna”, promosso dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro in Sicilia. Questa iniziativa mira a favorire l’inclusione, l’autonomia e lo sviluppo professionale delle donne nella regione. Le persone interessate possono accedere alla piattaforma per conoscere i requisiti e presentare la domanda, contribuendo così a promuovere un equilibrio più equo nel mercato del lavoro siciliano.
È attiva la piattaforma digitale per la presentazione delle domande relative all’avviso “Occupazione donna”, promosso dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. L’iniziativa sostiene progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di donne disoccupate o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
