La Chicca Raina compie 35 anni | Un’équipe sempre disponibile

La Chicca Raina ha compiuto 35 anni, con l’atto costitutivo risalente al 12 aprile 1991. La struttura è stata avviata molti anni fa e da allora ha mantenuto un team sempre disponibile. La data di nascita ufficiale dell’azienda segna un traguardo importante per la sua storia, che prosegue con un’organizzazione consolidata e coerente nel tempo.

Sondrio – Compie trentacinque anni – l'atto costitutivo risale al 12 aprile 1991 – ma è nata già grande. L'associazione "Chicca Raina" ha da sempre una finalità tanto nobile quanto delicata: prendersi cura gratuitamente delle persone in stato avanzato di malattia, a casa loro. "Nel 1991 l'assistenza domiciliare praticamente non c'era o meglio non era strutturata come ora che è parte della rete provinciale di cure palliative", ricorda la presidente Anna Maria Vesnaver. Nel segno di Chicca L'associazione porta il nome di Chicca Raina, assistente sociale del capoluogo che morì nel 1991 a soli 40 anni.