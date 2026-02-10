Cesena 2005 derby amaro

La Cesena Basket 2005 sfiora la vittoria interna, ma ancora una volta non riesce a portarla a casa. Nel derby di questa stagione, i giocatori si sono impegnati al massimo, ma il risultato finale ha premiato gli avversari. La squadra aspetta ancora il primo successo davanti al proprio pubblico, anche se il cuore e l’impegno non sono mancati.

Manca sempre appena un soffio. Eppure quel soffio continua a privare la Cesena Basket 2005 della prima vittoria interna stagionale nel campionato di Divisione Regionale 1. Dato al quale la truppa di coach Marco Vandelli deve aggiungere la prolungata assenza di successi, che sta rendendo l'attuale bottino di 8 punti sempre più critico nell'ottica della permanenza in categoria. I biancazzurri sono infatti terzultimi, appaiati a Castel Maggiore e con due vittorie di margine su Baricella. Con ancora 12 gare da disputare, tutto resta apertissimo, ma la necessità di trovare continuità alle buone giocate messe in campo dalla squadra, trasformandole in risultati concreti, diventa sempre più stringente.

