La Casina di Raffaello compie 20 anni | la festa a Villa Borghese

La Casina di Raffaello ha celebrato il suo ventesimo anniversario con una festa a Villa Borghese. La ludoteca, aperta al pubblico il 10 marzo 2006, propone attività ludico-creative rivolte ai bambini e alle famiglie. In questi vent’anni ha ospitato numerosi eventi e iniziative dedicate all’intrattenimento e all’educazione dei più giovani. La struttura si trova all’interno di uno dei parchi più famosi della città.

La Casina di Raffaello compie 20 anni. Era il 10 marzo 2006, quando la ludoteca all'interno di Villa Borghese apriva al pubblico e avviava le sue attività ludico-creative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Per festeggiare i 20 anni di attività, il 13, 14 e 15 marzo a Casina di Raffaello si terranno tre giornate speciali animate da laboratori, incontri, mostre e conversazioni con la presenza e in collaborazione con i tanti "amici" che in questi anni hanno condiviso visioni, esperienze e pratiche educative al servizio di tutti i cittadini, dai piccoli agli adulti. Ai festeggiamenti è invitata tutta la città, dalle famiglie con i loro piccoli, ai tanti, professionisti del settore e non solo, che hanno a cuore il tema dell'educazione.

Casina di Raffaello in Villa Borghese, attività per bambini e famiglie dal 7 al 29 marzo 2026Ogni sabato e domenica laboratori didattici e letture animate in italiano all’insegna di arte e natura, gioco e divertimento, per bambine e Weekend...

