Casina di Raffaello in Villa Borghese attività per bambini e famiglie dal 7 al 29 marzo 2026

Ogni sabato e domenica laboratori didattici e letture animate in italiano all’insegna di arte e natura, gioco e divertimento, per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni. Weekend speciale il 13, 14 e 15 marzo per il ventennale della ludoteca. Prenotazione obbligatoria allo 060608 Tante le novità e le sorprese in arrivo a marzo a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale nel cuore di Villa Borghese. Grande attesa per il fine settimana dal 13 al 15 marzo quando, in occasione del ventesimo compleanno di apertura al pubblico di Casina di Raffaello, si terranno tre giornate speciali animate da laboratori, incontri, mostre e conversazioni con la presenza e in collaborazione con i tanti “amici” che in questo lungo tempo hanno condiviso visioni, esperienze e pratiche educative al servizio di tutti i cittadini, dai piccoli agli adulti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Cultura: a Casina di Raffaello di Roma attivita' per bambini dal 10 al 24 gennaio 2026

Carnevale a Villa Borghese: magia e colori alla Casina di Raffaello

Casina di Raffaello in Villa Borghese, attività per bambini e famiglie dal 7 al 29 marzo 2026Ogni sabato e domenica laboratori didattici e letture animate in italiano all'insegna di arte e natura, gioco e divertimento, per bambine e bambini dai 2 ...

Roma, a Casina di Raffaello l'arte di Sophie Vissière: «Nessuno guarda mai il mondo dal punto di vista dei bambini»Un orizzonte alberato, confinato nella cornice di una finestra. Un tavolo visto dal basso a rivelare, inaspettatamente monumentali, le forme e i segni del legno. Poi, quello stesso tavolo osservato ...

