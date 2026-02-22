Pesaro, il progetto del Polo delle Arti nasce dall'incontro tra Comune e Provincia, che vogliono creare un nuovo centro culturale ispirato al modello di Rovereto. L’obiettivo è unire le diverse scuole d’arte in un’unica struttura, migliorando i servizi e le opportunità per studenti e artisti locali. I lavori sono ancora all’inizio, ma già si delineano le prime soluzioni per integrare le varie discipline artistiche. La realizzazione del polo richiede ancora diversi passaggi.

L’intenzione non è quella di un convegno celebrativo, ma di un passaggio operativo. A Palazzo Gradari, il Comune di Pesaro e la Provincia hanno avviato ieri il " Cantiere Cultura ", percorso pubblico che punta alla costruzione del futuro Polo delle Arti, il progetto di un unico istituto artistico cittadino. In sala, per tutta la mattina, dirigenti scolastici, docenti, amministratori e soprattutto studentesse e studenti del liceo artistico Mengaroni e del liceo musicale e coreutico Marconi. "La mia presenza, come quella corale della Giunta, dà il segno del valore che l’Amministrazione attribuisce a questo percorso, che valorizza la nostra identità e la storia decennale che segna l’impegno e la presenza sentita, viva e identitaria dell’arte e della creatività nel nostro territorio", ha dichiarato il sindaco Andrea Biancani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro e Urbino puntano al Polo delle Arti: riavviato il progetto dopo lo stop regionale, obiettivo 2027/2028.Pesaro e Urbino rilancia il progetto del Polo delle Arti dopo lo stop regionale.

Leggi anche: Infiltrazioni al Campus, piove in classe. Malandrino: "Altro che Polo delle Arti"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domani si accende il Cantiere Cultura per il Polo delle Arti, attesi incontri e ospiti internazionali; Pesaro, Cantiere Cultura. Si progetta il Polo delle Arti guardando al modello Rovereto; Cantiere Cultura: a Pesaro il futuro del Polo delle Arti; Al via il ‘Cantiere cultura’ a Pesaro.

Cantiere Cultura: a Pesaro il futuro del Polo delle ArtiDue giornate tra formazione, musica e arte, con studenti, esperti e artisti, e il lancio del contest Scuola ideale per immaginare il nuovo Polo ... centropagina.it

Al via il 'Cantiere cultura' a Pesaro, verso il Polo delle arti della città(ANSA) - PESARO, 20 FEB - Cantiere Cultura, questo il nome del percorso che, a partire da domani, lavorerà per costruire in modo condiviso il futuro Polo delle arti di Pesaro. La prima giornata, a ... msn.com

Al via il 'Cantiere cultura' a Pesaro, verso il Polo delle arti della città. Biancani: "Opportunità anche per candidatura a Capitale europea della cultura 2033" #ANSA x.com

INAUGURAZIONE MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026 CON “CANTIERE-EVENTO” AL TEATRO DUNI, CONSIGLIERE BENNARDI (M5S MATERA): “IL PATTO TRADITO CON LA CITTÀ” https://www.sassilive.it/cron - facebook.com facebook