L' omaggio a Mogol Sal Da Vinci si commuove Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l' Ariston

Al Festival di Sanremo si avvia la terza serata, con la selezione del vincitore delle Nuove Proposte e le esibizioni di altri 15 artisti tra i grandi. La manifestazione continua a coinvolgere pubblico e media, offrendo momenti di musica e emozione sul palco dell'Ariston. La serata prosegue con le performance di cantanti di fama internazionale e italiani, mantenendo alta l’attenzione sulla kermesse.

Al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore delle Nuove proposte, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Intervista doppia, in stile Iene, sul palco dell'Ariston, alle due 'Laurè, Pausini e il suo alter ego Vincenzo De Lucia. Qual è il primo pensiero quando ti svegli al mattino?, chiede Carlo Conti. "Mia figlia Paola", risponde Pausini. "Penso se nascevo te: vent'anni a condurre L'Eredità, che palle", replica la parodia della cantante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston Leggi anche: L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi suonano l'orchestra. Poi tocca a Eros Ramazzotti Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'AristonLa superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti. Temi più discussi: Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera. La critica dello scorso anno contro Giorgia; Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l'omaggio al paroliere; Quanto pesa una carriera lunga più di mezzo secolo: Mogol premiato a Sanremo; All’Ariston la gastronomia entra in scena con Mogol. Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l'omaggio al paroliereMogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera. Da giovanissimo giamburrasca di periferia a icona immortale della musica italiana: la ... adnkronos.com L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi suonano l'orchestra. Poi tocca a Eros RamazzottiAl teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys ... ilgiornale.it Un'icona della musica italiana e una superstar mondiale insieme sul palco dell'Ariston. È stato un momento di grande spettacolo quello che ha visto protagonisti Eros Ramazzotti, in smoking nero di Armani, e Alicia Keys, una tuta nera di pelle. L'omaggio è iniz facebook Siete la nostra aurora Eros Ramazzotti e Alicia Keys a #Sanremo2026 Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 x.com