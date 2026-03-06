Ma la gente… Eros Ramazzotti il commento su Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo

Durante una conferenza stampa, un noto artista italiano ha commentato la vittoria di un collega a Sanremo, dicendo: “Ma la gente…”. Le sue parole sono state subito oggetto di discussione sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre i commentatori hanno analizzato il significato delle sue affermazioni. La dichiarazione ha generato reazioni di vario tipo, con alcune persone che hanno espresso sorpresa e altre che hanno condiviso opinioni diverse.

Certe frasi, dette magari tra una domanda e l’altra, ti scappano addosso come una doccia fredda. E quando a pronunciarle è un nome enorme della musica italiana, diventano immediatamente materia da commenti, schieramenti e condivisioni. Stavolta è successo lontano dall’Italia, ma l’eco è arrivata fortissima. Perché in mezzo a un tour gigantesco, a palazzetti pieni e a un’agenda che sembra non finire mai, Eros Ramazzotti si è fermato un attimo a parlare di musica “nuova”, di quello che oggi passa in radio e soprattutto di ciò che esplode sui social. E nel discorso è entrato anche Sal Da Vinci, con la canzone portata al Festival di Sanremo. Non era una frecciatina gratuita, almeno nelle intenzioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Eros Ramazzotti e Max Pezzali: emozionante duetto a CopenhagenEros Ramazzotti e Max Pezzali si ritrovano a Copenaghen durante il tour mondiale di Eros: duetto speciale su Come nei film e la moglie di Max rivive ricordi dell’adolescenza ... 105.net

Eros Ramazzotti: «Porto Max Pezzali in tour, con lui canto l'amore che ce l'ha fatta. Sal Da Vinci? Bravo ma il suo pezzo è un po' retrò»D’altronde, Eros lo aveva promesso: Una storia importante tour avrebbe avuto come elemento principale la connessione con il pubblico. Alla Royal Arena di Copenaghen, ... leggo.it

Ad Eros Ramazzotti la canzone di Sal Da Vinci piace, ma non pensa che sia adatta per l'Eurovision #erosramazzotti #Eurovision #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Eros Ramazzotti a #Sanremo2026 ha apprezzato Masini, Sayf e Serena Brancale «è una gran cantante; con lei ho registrato un duetto. Il pezzo di Sal non è male, gli arrangiamenti sono un po’ retrò». È giusta per l' #Eurovision2026 Nella foto la risposta (La x.com