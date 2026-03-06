Ma la gente… Eros Ramazzotti il commento su Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo

Durante una conferenza stampa, un noto artista italiano ha commentato la vittoria di un collega a Sanremo, dicendo: “Ma la gente…”. Le sue parole sono state subito oggetto di discussione sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre i commentatori hanno analizzato il significato delle sue affermazioni. La dichiarazione ha generato reazioni di vario tipo, con alcune persone che hanno espresso sorpresa e altre che hanno condiviso opinioni diverse.

Certe frasi, dette magari tra una domanda e l’altra, ti scappano addosso come una doccia fredda. E quando a pronunciarle è un nome enorme della musica italiana, diventano immediatamente materia da commenti, schieramenti e condivisioni. Stavolta è successo lontano dall’Italia, ma l’eco è arrivata fortissima. Perché in mezzo a un tour gigantesco, a palazzetti pieni e a un’agenda che sembra non finire mai, Eros Ramazzotti si è fermato un attimo a parlare di musica “nuova”, di quello che oggi passa in radio e soprattutto di ciò che esplode sui social. E nel discorso è entrato anche Sal Da Vinci, con la canzone portata al Festival di Sanremo. Non era una frecciatina gratuita, almeno nelle intenzioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: “Il suo pezzo lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90”Le parole di Eros Ramazzotti sul brano presentato da Sal Da Vinci al Festival di Sanremo hanno acceso il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico.

