Nella serata di mercoledì, una cantante americana è stata fermata mentre era alla guida in California e successivamente arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Dopo alcune ore di detenzione, è stata rilasciata intorno alle 6 del mattino. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media locali e ha portato a un intervento delle forze dell’ordine nella contea di Ventura.

U na notte difficile per Britney Spears. La popstar americana è stata arrestata mercoledì sera nella contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. La regina del pop è stata fermata dalla California Highway Patrol mentre era al volante della sua auto da sola. Dopo il fermo, è stata accompagnata in centrale e trattenuta per alcune ore. Poco dopo le 6 del mattino è stata rilasciata. Subito dopo l’episodio, il suo profilo Instagram è scomparso. Recentemente Britney era tornata a parlare sui social della sua salute mentale, la 44enne aveva raccontato il trauma dei 13 anni sotto la tutela legale imposta dal padre e il dolore dopo le critiche e le accuse dell’ex marito, Kevin Federline, nel suo libro You Thought You Knew. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza, arrestata e poi rilasciata verso le 6 del mattino

Leggi anche: Britney Spears è stata arrestata (e poi rilasciata) per guida in stato di ebbrezza

Leggi anche: Britney Spears è stata arrestata: “L’hanno sorpresa alla guida in stato di ebbrezza”

Contenuti e approfondimenti su La cantante è stata sorpresa alla guida....

Temi più discussi: Blind, El Ma e Soniko: il trio a Sanremo con 'Nei miei DM' dopo Area Sanremo; Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La cantante è rimasta in cella tre ore e poi si è cancellata da Instagram; Valentina Gargano, il soprano di Ciampino che ha cantato con Achille Lauro a Sanremo; Elisa Neve al PrimaFestival: la cantante valdostana tra i Rockin’1000 a Sanremo.

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La cantante è rimasta in cella tre ore e poi si è cancellata da InstagramSecondo quanto riferito dai media statunitensi, la popstar è stata fermata dagli agenti di polizia attorno alle 21.30 di mercoledì 4 marzo ed è stata rilasciata alle 6 del mattino successivo ... corriere.it

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezzaLa popstar 44enne, in seguito all'episodio, ha cancellato il suo account Instagram e a maggio dovrà rispondere delle accuse in tribunale ... vanityfair.it