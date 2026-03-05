Britney Spears è stata arrestata e poi rilasciata per guida in stato di ebbrezza

La cantante americana è stata arrestata in California mercoledì sera alle 21:28 circa per aver guidato in stato di ebbrezza. La polizia stradale ha fermato l’auto della artista e successivamente l’ha rilasciata. Dopo l’accaduto, la cantante ha eliminato il suo profilo Instagram. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’arresto o sulle eventuali conseguenze.

Britney Spears è stata arrestata in California per guida in stato di ebbrezza. La polizia stradale l’avrebbe fermata mercoledì sera, intorno alle 21:28 ora locale e, da allora, la popstar ha cancellato il suo profilo Instagram. Qualche ora dopo, è stata rilasciata. Il suo fermo arriva a pochi giorni da una vittoria legale da lei ottenuta all’inizio di questa settimana. I giudici hanno infatti concesso alla cantante un ordine restrittivo nei confronti di un uomo di cinquantuno anni della Louisiana che la molestava dal 2013. Secondo quanto riportato in tribunale da Spears, l’imputato si sarebbe presentato nella sua casa di Los Angeles dopo aver pubblicato diversi “post inquietanti sui social media”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

