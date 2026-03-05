Britney Spears è stata arrestata | L’hanno sorpresa alla guida in stato di ebbrezza

Mercoledì sera, nella contea di Ventura in California, la cantante Britney Spears è stata arrestata per aver guidato in stato di ebbrezza. Fonti delle forze dell’ordine hanno confermato a TMZ l’accaduto, specificando che l’arresto si è verificato durante un controllo di routine. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali conseguenze legali.

Nuovi guai per la popstar, stando a quel che riporta la testata americana "TMZ". La cantante sarebbe stata poi rilasciata alcune ore dopo Britney Spears è stata arrestata. La cantante è finita in manette mercoledì 4 marzo sera nella contea di Ventura, in California, per guida in stato di ebbrezza, secondo quanto riferito a TMZ da fonti delle forze dell’ordine. Intorno alle 6 del mattino è stata poi rilasciata dal carcere, stando ai registri dei detenuti. La testata americana, solitamente molto affidabile quando si tratta di notizie riguardanti le celebrità, ha contattato il team della popstar per un commento sulla vicenda. La disavventura della star con la legge arriva subito dopo aver ottenuto una vittoria legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La mia famiglia? Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura. Non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto”: lo sfogo di Britney SpearsBritney Spears si è confidata con i suoi fan con un post su Instagram, lo scorso mercoledì 4 febbraio.

Britney Spears, lo sfogo contro la famiglia: «Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura di loro»Un legame di sangue non necessariamente comporta amore, affetto, protezione, come di solito ci si aspetta.

