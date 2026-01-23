Il cast di The Beauty di Ryan Murphy si è riunito alla fontana di Trevi per un evento speciale. La manifestazione ha segnato il debutto della nuova serie thriller internazionale di FX, portando l’attenzione sulla capitale italiana. Un’occasione per scoprire il volto del cast e condividere un momento di cultura e intrattenimento in una location simbolo di Roma.

Roma si è trasformata in un palcoscenico globale per il lancio di The Beauty, la nuova serie thriller internazionale di FX ideata da Ryan Murphy. La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici della Capitale, ha fatto da cornice a un evento immersivo che ha unito spettacolo visivo, racconto narrativo e promozione culturale. Un’anteprima fuori dagli schemi che ha mostrato, letteralmente, la bellezza del cast e dell’opera attraverso la luce e l’architettura. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media grazie a un videomapping mozzafiato, capace di trasformare la Fontana in una superficie narrativa viva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Beauty di Ryan Murphy mostra la bellezza del suo cast alla fontana di Trevi: il video dell’evento

The Beauty, la nuova serie FX su Disney+ firmata Ryan Murphy, mostra il lato oscuro della bellezzaThe Beauty, la nuova serie FX disponibile su Disney+ dal 22 gennaio, è creata da Ryan Murphy.

