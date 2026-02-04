Il Tar ha deciso che i commercianti del mercato ipogeo non devono lasciare i loro spazi. Lo sfratto, previsto per fine giugno, è stato annullato. Ora i negozianti possono continuare a lavorare senza timore, mentre il Comune dovrà rivedere la sua strategia. La battaglia legale tra le parti si conclude con una vittoria per i commercianti.

Nessuno sfratto per i commercianti del mercato ipogeo che avrebbero dovuto lasciare alla fine dello scorso giugno i duemila metriquadri di superficie commerciale, in modo che il Comune potesse metterli a gara. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dai soci della cooperativa e ha annullato il decreto dirigenziale facendo segnare un primo punto nella battaglia legale con palazzo Mezzabarba. In 23 pagine la sezione quinta sottolinea come l’ultima proroga dell’accordo tra le parti prevedeva che il contratto di concessione durasse fino al 31 agosto 2024 "e comunque fino a 12 mesi dall’ultimazione e collaudo dei lavori di realizzazione, a cura del Comune di Pavia, della nuova cabina elettrica e della nuova centrale termica destinate a servire l’intero mercato sotterraneo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia del mercato ipogeo. Il Tar dà ragione ai commercianti. Annullato lo sfratto del Comune

