Lo zio di Aurora Livoli la 19enne trovata morta in un cortile a Milano | C'è un indagato per omicidio

L'omicidio di Aurora Livoli, 19 anni scomparsa da Fondi e trovata morta a Milano, è al centro di un'indagine. Un cittadino peruviano è stato individuato come sospettato, ripreso vicino alla giovane la sera del 28 dicembre. La vicenda sta suscitando attenzione, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità legate a questa tragica vicenda.

Sarebbe un cittadino peruviano l'uomo che la sera del 28 dicembre a Milano è stato ripreso a fianco di Aurora Livoli, 19enne scomparsa a inizio novembre da Fondi (Latina).

