Una ragazza di 19 anni, canadese, è stata trovata senza vita sulla spiaggia di Fraser Island, in Australia. Il corpo era circondato da un branco di dingo, e le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte. La vicenda solleva interrogativi sulla presenza e il comportamento di questi animali selvatici nell’area.

Una 19enne canadese è stata trovata morta sull'isola di Fraser. Il suo corpo era circondato da un branco di dingo. Gli attacchi di dingo in Australia sono rari, ma possibili, e sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidioAurora Livoli, 19 anni, è stata trovata senza vita in un cortile tra via Paruta e via Padova a Milano.

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembreÈ stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni originaria di Latina, trovata senza vita in un cortile a Milano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Verona, incidente tra scooter a camion: muore ragazza di 19 anni. Il preside della sua scuola: Lasci un segno indelebile; Il funerale di Aurora Livoli, uccisa a 19 anni a Milano: Violenza che lascia senza fiato; Lorenza Bridi morta a 19 anni nell'incidente a Settimo di Pescantina tra il suo scooter e un camion; Il papà di Lorenza, morta con il suo scooter: Commossi e orgogliosi per tanto affetto.

Ragazza di 19 anni trovata morta in spiaggia in Australia: perché si indaga su un branco di dingo - Una 19enne canadese è stata trovata morta sull'isola di Fraser. Il suo corpo era circondato da un branco di dingo. Gli attacchi di dingo in Australia sono rari, ma possibili, e sarà l’autopsia a ... fanpage.it

Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa - Zouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. La Procura valuta la premeditazione. Il possibile movente e la ... today.it

In memoria “Si chiamava Dalila, era una ragazza di 28 anni, pugliese. È morta travolta da un treno regionale che stava percorrendo la tratta Termoli-Foggia. Sembrava una morte come tante, una distrazione, forse aveva bevuto qualcosa o magari un manc - facebook.com facebook