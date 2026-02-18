Web e violenza contro le donne via libera alla mozione Tassinari FI | Garantire dignità e sicurezza digitale

La Camera dei Deputati ha approvato una mozione che chiede al Governo di intervenire contro la violenza digitale sulle donne, dopo l’indagine sulla diffusione di episodi online. Tassinari di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di proteggere la dignità e la sicurezza delle donne nel mondo digitale. La mozione invita il Governo a rafforzare le misure di contrasto e a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema crescente. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi concreti per tutelare le vittime online.

La Camera dei Deputati ha approvato la mozione che impegna il Governo ad assumere iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne in ambito digitale Il testo sottolinea come la rapidità e la viralità dei contenuti online rendano, spesso, inefficaci gli strumenti tradizionali di tutela, soprattutto quando le piattaforme operano fuori dai confini nazionali. “Non è un fenomeno episodico, ma strutturale – prosegue Tassinari –. Per questo dobbiamo agire su due livelli: a monte, creando consapevolezza e cultura digitale; a valle, rafforzando gli strumenti normativi e operativi a tutela delle vittime”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Roma: Nanni (Misto), garantire sicurezza comunicazioni elettroniche certificate, approvata mozioneDurante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione da me presentata, con la partecipazione dei colleghi Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

Giustizia, Ferrante (Fi): "Sì per garantire giusto processo, magistratura libera da correnti"Ferrante di Forza Italia ha espresso il suo sì alla riforma della giustizia, sostenendo che serve a garantire un processo equo e a mantenere la magistratura indipendente dalle influenze delle correnti.

