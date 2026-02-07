Il Vespa Club Mazara del Vallo ASD dona un lettino automatizzato alla Pediatria dell’Abele Aiello

Il Vespa Club Mazara del Vallo ha deciso di aiutare i piccoli pazienti dell’ospedale Abele Aiello. La squadra ha regalato un lettino automatizzato alla Pediatria, uno strumento che può fare la differenza nelle cure quotidiane. È un gesto semplice, ma che può migliorare il confort e la sicurezza dei bambini ricoverati.

Il Vespa Club Mazara del Vallo ASD ha compiuto un gesto di significativa solidarietà nei confronti della Pediatria dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, donando un lettino automatizzato che si rivela uno strumento prezioso per migliorare l'assistenza sanitaria ai giovani pazienti. L'iniziativa, giunta il 7 febbraio 2026, testimonia l'impegno costante del club non solo verso la passione per le due ruote, ma anche verso la comunità locale e le sue esigenze più urgenti. Questo dono non rappresenta un semplice atto filantropico, ma si inserisce in un percorso di azioni concrete che il club ha intrapreso nel corso degli anni, dimostrando una sensibilità sociale rara e un profondo legame con il territorio.

