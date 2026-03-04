Il Vespa Club Brindisi si presenta alla città | cultura turismo e solidarietà

Il Vespa Club Brindisi si prepara a presentarsi ufficialmente alla città e ai media domenica 8 marzo alle ore 9. L’associazione sportiva dilettantistica, costituita lo scorso febbraio, intende promuovere iniziative legate a cultura, turismo e solidarietà. La presentazione si terrà in una location ancora da comunicare, coinvolgendo membri e rappresentanti dell’associazione.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare BRINDISI - L'Associazione sportiva dilettantistica Vespa Club Brindisi, costituita lo scorso febbraio, si presenta ufficialmente alla stampa e alla città domenica 8 marzo alle ore 9.30 nella prestigiosa e suggestiva cornice della sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20 a Brindisi. La mattinata sarà anche un momento di festa e condivisione, con la consegna ufficiale delle tessere sociali 2026 ai soci. Un gesto simbolico ma concreto, che suggella l’ingresso del sodalizio brindisino, avvenuto lo scorso 3 febbraio, nella grande famiglia del Vespa Club d’Italia, realtà che riunisce oltre 90. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Anche Brindisi ha un suo "Vespa Club": raccolte oltre 40 adesioniAlla guida del Club è stato eletto Ezio Potenza, nel ruolo di presidente, affiancato dal vice presidente Franco Petese e dal segretario con funzioni...

Onde di Solidarietà: il Rotaract Club Valle Telesina si presenta al territorioTempo di lettura: 2 minuti Una serata benefica che inaugura un percorso di impegno, collaborazione e partecipazione Il Rotaract Club Valle Telesina...