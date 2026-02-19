F1 Ferrari ferma in mattinata poi Hamilton recupera Antonelli il più veloce

Nella seconda giornata dei test collettivi Fia in Bahrain, la Ferrari si ferma a metà mattina a causa di un guasto alla SF-26, rallentando i lavori di sviluppo. Mentre la squadra lavora per risolvere il problema, Lewis Hamilton conquista il miglior tempo, recuperando terreno rispetto ai rivali. Nel frattempo, Antonelli si distingue come il pilota più rapido della sessione. La pista si riempie di attività, ma la Ferrari dovrà affrontare nuove sfide per tornare in corsa. La giornata prosegue con i team impegnati a ottimizzare le monoposto.

La seconda giornata dell’ultima sessione di test collettivi Fia in Bahrain vede il cammino di sviluppo della SF-26 bloccato da un primo problema. Dopo solo 5 giri all’inizio della sessione mattutina, la vettura guidata da Lewis Hamilton è tornata al box, rimanendo ferma per più di tre ore. Bocche cucite da parte degli ingegneri della Ferrari ma sembra che non si sia trattato di una questione relativa alla power unit. La scuderia di Maranello è riuscita a risolvere il problema e tornare in pista nel pomeriggio, testando per la prima volta un’ala posteriore innovativa che ha causato parecchio interesse nel paddock. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

