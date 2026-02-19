F1 Ferrari ferma in mattinata poi Hamilton recupera Antonelli il più veloce
Nella seconda giornata dei test collettivi Fia in Bahrain, la Ferrari si ferma a metà mattina a causa di un guasto alla SF-26, rallentando i lavori di sviluppo. Mentre la squadra lavora per risolvere il problema, Lewis Hamilton conquista il miglior tempo, recuperando terreno rispetto ai rivali. Nel frattempo, Antonelli si distingue come il pilota più rapido della sessione. La pista si riempie di attività, ma la Ferrari dovrà affrontare nuove sfide per tornare in corsa. La giornata prosegue con i team impegnati a ottimizzare le monoposto.
La seconda giornata dell’ultima sessione di test collettivi Fia in Bahrain vede il cammino di sviluppo della SF-26 bloccato da un primo problema. Dopo solo 5 giri all’inizio della sessione mattutina, la vettura guidata da Lewis Hamilton è tornata al box, rimanendo ferma per più di tre ore. Bocche cucite da parte degli ingegneri della Ferrari ma sembra che non si sia trattato di una questione relativa alla power unit. La scuderia di Maranello è riuscita a risolvere il problema e tornare in pista nel pomeriggio, testando per la prima volta un’ala posteriore innovativa che ha causato parecchio interesse nel paddock. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in BahrainLewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell'ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnicoAntonelli ha conquistato il miglior tempo nell'ultima sessione di test a Sakhir, segnando un risultato importante per la sua squadra.
F1, Ferrari ferma in mattinata, poi Hamilton recupera. Antonelli il più veloceLa penultima giornata di test in Bahrain vede la Ferrari bloccata da un problema tecnico in mattinata. Il britannico recupera bene nel pomeriggio ma è dietro ad Antonelli e Piastri ... msn.com
Test F1, chiuso il secondo giorno di prove in Barhain: Antonelli il più veloce, Hamilton quintoLa seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: Antonelli il più veloce. fanpage.it
F1, Ferrari ferma ai box nel Day-2 dei test: cosa succede #SkyMotori #F1 #Formula1 #TestBahrain x.com
Siamo arrivati all’ultima giornata di test di questa settimana. Miglior tempo per Kimi Antonelli, seguito da George Russell e Lewis Hamilton. Il pilota Ferrari si ferma in pista proprio negli ultimi minuti, ma sembra si tratti di un problema di alimentazione. #F1 #F1T facebook