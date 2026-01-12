Musei nazionali a Bologna è boom di visitatori | l’Etrusco cresce del 10%

Nel 2026, i musei nazionali di Bologna e dell’Emilia-Romagna registrano un aumento di visitatori, con una crescita del 10% per l’esposizione etrusca. Questa tendenza riflette un interesse crescente per il patrimonio culturale della regione, che si conferma come meta di rilievo per appassionati e visitatori. La diffusione della cultura e l’attenzione al patrimonio storico sono elementi chiave dell’offerta museale locale.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Sempre più gente visita i musei nazionali di Bologna e dei siti della direzione regionale Musei nazionali dell’Emilia-Romagna. Nel 2025, la Pinacoteca nazionale di Bologna ha registrato un aumento significativo delle presenze, passando da 95.792 visitatori nel 2024 a 102.269 nel 2025, con una crescita del 6,7%. Il riallestimento delle sale dedicate a Guido Reni, ai Carracci e al Manierismo hanno attratto visitatori bolognesi e stranieri, così come un pubblico più giovane ha frequentato la mostra «Il giardino delle risonanze», organizzata in collaborazione con il Mambo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musei nazionali a Bologna, è boom di visitatori: l’Etrusco cresce del 10% Leggi anche: Un libro su 10 in Italia viene acquistato a Milano. Nel 2024 boom dei musei: ingressi +10% Leggi anche: Casa, boom di giovani e single: a Bologna cala l’investimento ma cresce la voglia di comprare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aumentano i visitatori dei musei nazionali di Bologna - Aumentano i visitatori dei musei nazionali di Bologna e dei siti della direzione regionale Musei nazionali dell'Emilia- msn.com

Musei nazionali Lazio added a new... - Musei nazionali Lazio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.