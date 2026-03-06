Kate rompe il protocollo e balla a piedi nudi per la festa indù

Durante una festa di Holi a Leicester, Kate Middleton ha partecipato alla danza Garba presso il tempio Shreeji Dham Haveli, rompendo il protocollo reale e ballando a piedi nudi per rispettare le usanze del tempio indù. La Duchessa ha scelto di unirsi agli ospiti in modo diretto, senza seguire le norme tradizionali di abbigliamento e comportamento tipiche degli eventi ufficiali.

(Adnkronos) – Kate Middleton ha infranto il protocollo reale e a piedi nudi, rispettando le usanze del tempio indù, si è unita alla danza Garba al tempio Shreeji Dham Haveli a Leicester per la festa di Holi. ''I miei figli lo avrebbero adorato'', ha commentato la principessa Kate, che per l'occasione ha indossato un raffinato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Vanessa Incontrada a Zelig 30 dice no ai tacchi: nella seconda puntata balla a piedi nudi sul palco

La danza a piedi nudi di Meghan e Harry: il romantico ballo in giardino ripreso dalla figlia LilibetLa clip in bianco e nero è stata pubblicata per partecipare al trend che fa rivivere il 2016 e mostra un momento intimo della coppia Sta facendo il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kate rompe.

Argomenti discussi: Iran e basi Usa in Italia: regole, trattati e limiti d’utilizzo - L'Italiano; Mi dispiace, non posso proprio: ecco perché Kate Middleton ha rifiutato un autografo a un fan.

Kate Middleton e il rifiuto al fan che chiede l'autografo: Mi dispiace, non posso proprioSotto la pioggia gallese, Kate Middleton si attiene alle imposizioni di Corte, mostrando comunque vicinanza a un suo sostenitore ... tgcom24.mediaset.it