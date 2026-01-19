La danza a piedi nudi di Meghan e Harry | il romantico ballo in giardino ripreso dalla figlia Lilibet

Un video condiviso da Meghan Markle mostra un momento di intimità familiare, in cui lei e Harry ballano a piedi nudi nel giardino, ripreso dalla loro figlia Lilibet. La clip, parte di un trend sui social che richiama ricordi del 2016, sta attirando l’attenzione per il suo tono autentico e semplice, offrendo uno sguardo sincero sulla vita privata della coppia.

Sta facendo il giro del web, riscuotendo molto successo, il video pubblicato da Meghan Markle per partecipare, a suo modo, al trend che sta spopolando sui social che consiste nel rivivere alcuni momenti del 2016. La duchessa del Sussex ha pubblicato una breve clip in bianco e nero in cui balla con il marito, Harry, a piedi nudi in giardino. Il video, in realtà, è del 2026 ed è stato ripreso dalla secondogenita della coppia reale, Lilibet. “Quando il 2026 sembra proprio il 2016. dovevate esserci”, ha scritto Meghan nella didascalia del video pubblicato insieme a una f oto scattata proprio nel 2016 in Botswana, durante il loro terzo appuntamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

