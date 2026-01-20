Vanessa Incontrada a Zelig 30 dice no ai tacchi | nella seconda puntata balla a piedi nudi sul palco

Durante la seconda puntata di Zelig 30, Vanessa Incontrada ha nuovamente scelto di non indossare tacchi alti, apparendo invece a piedi nudi sul palco. Questa scelta, che si inserisce nella sua ongoing

Continua la "battaglia" di Vanessa Incontrada contro i tacchi alti. Nella seconda puntata di Zelig 30 ha sorpreso tutti presentandosi sul palco a piedi nudi: ecco il simpatico sketch.🔗 Leggi su Fanpage.it

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5)Nella seconda puntata di Zelig 30, le pagelle evidenziano le performance di questa edizione, tra momenti positivi e alcune deludenti.

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Zelig 30Per la prima puntata di Zelig 30, Vanessa Incontrada ha scelto un look sobrio ed elegante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Verissimo: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la prima volta insieme sul palco di Zelig Video; Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, le puntate per i 30 anni di Zelig; Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Zelig 30; Zelig, 30 anni in allegria con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig 30, nuovo appuntamento in prima serata con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Zelig 30 su Canale 5: Geppi Cucciari ed Elio e le Storie Tese ospiti della seconda puntata in onda oggi, lunedì 19 gennaio in prima serata. comingsoon.it