Kate Middleton ha partecipato a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, accompagnata dal principe William. L’evento ha rappresentato un’occasione per approfondire l’impegno della famiglia reale nel promuovere lo sport e il benessere, sottolineando l’importanza del curling come disciplina sportiva e culturale nel Regno Unito.

Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, affiancata dal principe William, in un appuntamento che ha unito sport e stile. Per l’occasione, la principessa ha indossato un dolcevita nero di Hobbs London abbinato a una gonna midi di Le Kilt, un gilet in maglia e degli stivali a suola piatta di Gianvito Rossi, che le hanno garantito comodità e aderenza durante la prova di curling. Il cambio di scarpe – dai boots col tacco a stivali piatti più adatti all’attività – ha mostrato una scelta pratica pur mantenendo eleganza e coerenza stilistica. GUARDA LE FOTO I look anni 2000 di Kate Middleton, quando ancora non era una royal. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, in un appuntamento che ha unito sport e stile.

Grande divertimento per il principe William e Kate Middleton: impegnati in una visita in Scozia, si sono divertiti a sfidarsi a curlingDurante una visita ufficiale in Scozia, il principe William e Kate Middleton hanno condiviso un momento di leggerezza partecipando a una sfida di curling.

Kate Middleton esclusa dalla lista delle icone di stile, la Principessa che le ha rubato il postoRecentemente, Kate Middleton è stata esclusa dalla lista delle icone di stile, lasciando spazio a una nuova protagonista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Kate Middleton in rosso riceve la Nazionale inglese di rugby femminile. FOTO; Il ruolo segreto della nanny dei figli di Kate Middleton al matrimonio di Meghan Markle; Kate Middleton: ecco come ha festeggiato il 44° compleanno; Il video messaggio di compleanno di Kate Middleton per i suoi 44 anni.

Kate Middleton, il divieto per il figlio George: la decisione comune con WilliamC’è un divieto assoluto per il Principe George, stabilito da Kate Middleton e dal Principe William: nessuna fuga in stile zio Harry ... dilei.it

Kate Middleton, prima uscita pubblica a sorpresa del 2026: la reazione inaspettataWow: Kate Middleton si presenta a sorpresa con William in ospedale e incanta tutti con un magnifico tailleur pantaloni bordeaux. dilei.it

OGGI. Gil Shaham · Vivaldi: The Four Seasons, Winter, Violin Concerto in F Minor, RV 297, Op. 8 No. 4: I. Allegro non molto. Durante la visita alla National Curling Academy in Scozia, Kate Middleton batte il principe William in una sfida improvvisata. Elegante, - facebook.com facebook

Kate a cena con Pippa e Carole Middleton in un bistrot francese per il suo 44esimo compleanno x.com