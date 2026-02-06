La Juventus ha aggiornato la sua lista UEFA dopo il mercato di gennaio, in vista della fase a eliminazione diretta della Champions League. La società ha inserito nuovi giocatori e lasciato fuori alcuni nomi, cercando di rafforzare la squadra per affrontare al meglio il match decisivo. La situazione cambia e i tifosi guardano con attenzione alle scelte fatte dalla dirigenza.

Con la fase a eliminazione diretta della Champions League ormai alle porte, la Juventus si prepara ad affrontare l’importante appuntamento internazionale con una rosa aggiornata e rafforzata grazie alle operazioni di mercato invernale. La composizione definitiva dell’organico, ufficializzata attraverso il deposito presso l’UEFA, introduce modifiche significative rispetto alla fase a gironi, evidenziando l’intento della società di ottimizzare la formazione per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. In vista della competizione ad alta tensione, si registrano due inserimenti prioritari nella lista UEFA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lista UEFA Juventus: le novità dopo il mercato di gennaio

Approfondimenti su Juventus Champions

La Juventus ha appena ufficializzato la lista UEFA aggiornata.

Questa mattina l’Inter ha ufficializzato la sua lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

RASSEGNA STAMPA SPORTIVA — 23 GENNAIO 2026 Mercato, Juve, EnNesyri, Inter, Roma TUTTONOTIZIE

Ultime notizie su Juventus Champions

Argomenti discussi: Liste Uefa, Juve con Holm e Boga. Tre nuovi innesti nell'Atalanta; Inter, ecco la lista per la Champions League; I nuovi acquisti possono giocare in Champions League? Il regolamento per i playoff e la fase ad eliminazione diretta; Pogba, incubo senza fine: è fuori anche dalla lista Champions.

Juventus, è stata ufficializzata la nuova lista UEFA: cosa cambia per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco aggiornatoJuventus, è stata ufficializzata la nuova lista UEFA: cosa cambia per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco aggiornato I giochi sono fatti, le liste sono chiuse. La Juventus è pronta a lanciarsi nella f ... calcionews24.com

Holm e Boga inseriti nella lista UEFA della Juventus: l’elenco completoLe varie squadre che partecipano alla fase ad eliminazione diretta della Champions League hanno potuto modificare le loro liste. La Juventus, in modo particolare, ha inserito gli ultimi due arrivati.. tuttojuve.com

Ufficializzati i cambi nella lista #UEFA della #Juventus per la fase a eliminazione diretta della #ChampionsLeague Spazio ai nuovi acquisti: inseriti #Boga e #Holm per rinforzare le corsie di #Spalletti LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Ju x.com

Roma, presentata la lista Uefa: dentro Malen, Zaragoza e Vaz, fuori Dovbyk e Angelino: #ASR #ASRoma #Roma #listaUefa #EuropaLeague facebook