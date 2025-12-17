Mercato Juventus novità sullo scambio Thuram-Frattesi con l’Inter Le ultime sulla possibilità in vista del mercato di gennaio
Il mercato di gennaio si infiamma con nuove possibilità per la Juventus, concentrandosi sulla volontà di rinforzare il centrocampo. Tra le voci più calde, l'interesse per Davide Frattesi si fa sempre più concreto, mentre lo scambio con Khephren Thuram sembra complicato, considerando l'incedibilità già dichiarata da Spalletti. Resta alta l’attenzione sui movimenti che potrebbero ridefinire i rapporti tra le big del calcio italiano.
Mercato Juventus, l’interesse per Davide Frattesi è concreto. Nessun scambio con Khephren Thuram, considerato incedibile da Spalletti. Le manovre della Juventus in vista del mercato di riparazione si fanno sempre più intense, con un obiettivo che scalda l’asse tra Torino e Milano. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, l’interesse dei bianconeri per Davide Frattesi è diventato estremamente concreto. Il centrocampista della Nazionale, attualmente in forza all’ Inter, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti, che vede in lui l’innesto perfetto per dinamismo e capacità di inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
