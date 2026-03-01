Bivio Spalletti | sfida a Gasperini Juve tutto per il quarto posto La Roma cerca lo scatto decisivo

Luciano Spalletti non ha rilasciato dichiarazioni ai media tra la notte di Champions, caratterizzata dalla prova della sua Juventus e dalla delusione per una beffa, e la partita di questa sera all’Olimpico contro la Roma. La sfida rappresenta un bivio per le squadre in corsa per obiettivi diversi, mentre la Juventus punta al quarto posto e la Roma cerca di trovare lo scatto decisivo in campionato.

Luciano Spalletti non ha proferito parola ai media tra la indimenticabile notte di Champions – per tempra caratteriale della sua Juve e grado di amarezza della beffa – e la sfida di stasera all'Olimpico con la Roma. Un silenzio per i più motivato dalla delicatezza del momento, in una centrifuga di emozioni che comprende l'orgoglio ritrovato, la frustrazione dei risultati e l'ansia di un rinnovo che sembra annunciato, ma che ancora non è arrivato. Al netto dei lustrini d'Europa, vale di più la partita odierna di quella gol Galatasaray. Là c'era in gioco il prestigio internazionale, oltre ai circa venti milioni garantiti nel complesso da un passaggio agli ottavi.