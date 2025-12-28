Pisa colpisce un palo e una traversa ma la Juve lo trafigge due volte | 0-2 Terza vittoria di fila per Spalletti Pagelle
Ammirevole, il Pisa di Gilardino. Ma la Juve vince la terza partita di fila in campionato (la quarta se si considera anche la Champions) con cinismo spietato. I nerazzurri colpiscono un palo e una traversa ma la squadra di Spalletti risolve tutto nella ripresa, con un'autorete di Calabresi al 28' e il gol di Yildiz al 47' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Pisa-Juventus 0-2, terza vittoria di fila per i bianconeri
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Udinese Coppa Italia: «Gatti ha sentito uno scrocchio al ginocchio. Zhegrova vede possibilità di passare dove gli altri vedono un muro. Terza vittoria di fila che serve»
Serie A. Pisa-Juventus: 0-1 al 74', sfida testa-coda; La Juve vince a Pisa, ma che fatica: ci vogliono un autogol e la rete di Yildiz al 92’; La Juve è bruttina, ma vince anche a Pisa: Spalletti scala la classifica, ora è secondo; Pisa-Juventus 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kalulu e Yildiz, gli highlights.
Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it
Pisa-Juventus 0-2: video, gol e highlights - Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. sport.sky.it
Pisa, due pali e tanto coraggio. Ma all’Arena passa la Juventus: 0-2 - Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la v ... msn.com
A lungo brutta e fortunata @juventusfc batte un ottimo #Pisa che colpisce 2 pali e mette alle corde la squadra di #Spalletti. Il gol di #Kalulu, dopo l'ingresso positivo di #Zhegrova, vale 3 punti d'oro. Nel finale arriva lo 0-2 ma il pari sarebbe stato il risultato più gi x.com
Reti bianche al termine del primo tempo. L'azione da gol più nitida ce l'ha il #Pisa che colpisce una traversa nel finale. La #Juventus è molto alta, ma al contempo molto ansiosa con la palla tra i piedi. Nerazzurri quasi perfetti in fase difensiva, gara molto compl - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.