Pisa colpisce un palo e una traversa ma la Juve lo trafigge due volte | 0-2 Terza vittoria di fila per Spalletti Pagelle

Ammirevole, il Pisa di Gilardino. Ma la Juve vince la terza partita di fila in campionato (la quarta se si considera anche la Champions) con cinismo spietato. I nerazzurri colpiscono un palo e una traversa ma la squadra di Spalletti risolve tutto nella ripresa, con un'autorete di Calabresi al 28' e il gol di Yildiz al 47' L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

