La Juventus ha avviato un sondaggio concreto per il trasferimento di Joshua Zirkzee dal Manchester United. In attesa di sviluppi su En-Nesyri, i bianconeri valutano anche altre opzioni come Beto e Mateta. La trattativa rappresenta una possibile soluzione per rinforzare l’attacco, con contatti recenti tra le parti coinvolte. Si attendono aggiornamenti per capire se si delineerà un ritorno di Zirkzee in Italia.

Zirkzee Juve: contatti recenti con lo United per l’ex Bologna. In caso di fumata nera per En-Nesyri, lui, Beto e Mateta sono le opzioni sul tavolo. La Juventus si muove nell’ombra per non restare scoperta in un ruolo fondamentale, dimostrando di avere una strategia multiforme che va oltre il singolo obiettivo. Mentre la trattativa principale per En-Nesyri vive una fase di stallo preoccupante, la dirigenza ha riattivato i radar per valutare soluzioni di alto profilo che possano garantire un salto di qualità immediato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, nei giorni scorsi è stato sondato Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l’olandese del Manchester United: sondaggio concreto dei bianconeri, cosa può succedere

Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante del Manchester United: è il piano B a Mateta! Tutti gli aggiornamentiLa Juventus valuta diverse opzioni per l'attacco, tra cui il nome di Joshua Zirkzee del Manchester United.

Leggi anche: Zirkzee Juve, il futuro dell’olandese è praticamente delineato: non rientra più nei piani del Manchester United! Cosa succede ora

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Juve, non solo Mateta: in lista anche Zirkzee ed En-Nesyri; Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen; Le trattative del calciomercato del 18 gennaio 2026; Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza.

Raspadori sì, Zirkzee no. L’azzurro verso il ritorno. Juve su Chiesa e MazraouiMassara ottimista a metà: L’italiano è vicino, l’olandese bloccato dallo United. I bianconeri hanno le mani su Rodriguez. Lazio, dopo Ratkov arriva anche Taylor . sport.quotidiano.net

Juventus, scontro interno su Zirkzee: cosa sta succedendoIn seguito al passo falso effettuato in campionato, la Juventus sta vivendo un forte clima di tensione a causa di Zirkzee. newsmondo.it

Zirkzee alla Juventus: scambio di prestiti con lo United Scopri tutto al primo commento - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juventus- #Mateta rilancio col Crystal Palace e intrigo #Zirkzee - Proposto lo scambio con la Fiorentina.. x.com