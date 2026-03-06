Jessica Rosval e Davide Guidara chef e stelle della sostenibilità | Meno eccessi più impatto Verità e coerenza oltre l’estetica

Da ilrestodelcarlino.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jessica Rosval e Davide Guidara, chef noti per il loro impegno nella sostenibilità, hanno recentemente portato in scena una serata che ha unito le loro competenze e visioni. La cena, svoltasi a Modena, ha rappresentato un momento di confronto tra due professionisti che promuovono un approccio alimentare più autentico e coerente. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori interessati alle pratiche sostenibili in cucina.

Modena – È stata molto più di una cena a quattro mani con due chef di talento. È stata l’unione tra due mondi che possono sembrare lontani ma che, in realtà, non lo sono perché hanno un filo conduttore: l’amore per il territorio, lo studio delle sue ricchezze e l’omaggio alla storia dei prodotti rivisitata in chiave moderna. Jessica Rosval, alla guida de Al Gatto Verde (una stella Michelin ottenuta nel 2025 e una stella Verde), uno dei ristoranti della ’Famiglia Francescana’ di Massimo Bottura e Davide Guidara, (due stelle Michelin e una stella Verde), a capo de I Tenerumi sull’isola di Vulcano, hanno saputo stupire gli ospiti che hanno partecipato alla cena organizzata proprio al Gatto Verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

jessica rosval e davide guidara chef e stelle della sostenibilit224 meno eccessi pi249 impatto verit224 e coerenza oltre l8217estetica
© Ilrestodelcarlino.it - Jessica Rosval e Davide Guidara, chef (e stelle) della sostenibilità: “Meno eccessi, più impatto. Verità e coerenza oltre l’estetica”

Jessica Rosval porta l’esperienza di Roots al Masterchef: dall’accompagnatrice alla chef in piazzaJessica Rosval, chef canadese e allieva di Massimo Bottura, è il protagonista della puntata di Masterchef Italia del 5 febbraio 2026.

Leggi anche: Jessica Rosval, la Chef allieva di Bottura: quanto costa mangiare nel suo ristorante stellato a Modena

Contenuti e approfondimenti su Jessica Rosval.

Discussioni sull' argomento Controvento, ovvero la libertà di essere sé stessi in cucina; Anelletti sorprendenti di Juan Quintero: pasta italiana da una diversa prospettiva.

La chef Jessica Rosval. Al Gatto Verde entra nei ‘best restaurant’Modena, 6 giugno 2025 – ‘Al Gatto Verde’, ristorante di Jessica Rosval e Massimo Bottura, da ieri è tra i The World’s 50 Best Restaurants 2025 in 92/a posizione ed è l’unica insegna italiana presente ... ilrestodelcarlino.it

La chef Rosval entra nei Best Restaurant, in lista da 51 a 100- Il ristorante di Jessica Rosval e Massimo Bottura, a Modena, da oggi è tra i The World's 50 Best Restaurants 2025 in 92/a posizione ed è l'unica insegna italiana presente nella classifica ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.