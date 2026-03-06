Jessica Rosval e Davide Guidara, chef noti per il loro impegno nella sostenibilità, hanno recentemente portato in scena una serata che ha unito le loro competenze e visioni. La cena, svoltasi a Modena, ha rappresentato un momento di confronto tra due professionisti che promuovono un approccio alimentare più autentico e coerente. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori interessati alle pratiche sostenibili in cucina.

Modena – È stata molto più di una cena a quattro mani con due chef di talento. È stata l’unione tra due mondi che possono sembrare lontani ma che, in realtà, non lo sono perché hanno un filo conduttore: l’amore per il territorio, lo studio delle sue ricchezze e l’omaggio alla storia dei prodotti rivisitata in chiave moderna. Jessica Rosval, alla guida de Al Gatto Verde (una stella Michelin ottenuta nel 2025 e una stella Verde), uno dei ristoranti della ’Famiglia Francescana’ di Massimo Bottura e Davide Guidara, (due stelle Michelin e una stella Verde), a capo de I Tenerumi sull’isola di Vulcano, hanno saputo stupire gli ospiti che hanno partecipato alla cena organizzata proprio al Gatto Verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jessica Rosval e Davide Guidara, chef (e stelle) della sostenibilità: “Meno eccessi, più impatto. Verità e coerenza oltre l’estetica”

