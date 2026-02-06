Jessica Rosval porta l’esperienza di Roots al Masterchef | dall’accompagnatrice alla chef in piazza

Jessica Rosval diventa protagonista a Masterchef Italia. La chef canadese, già allieva di Massimo Bottura, si presenta in tv per la prima volta come cuoca in piazza. Dopo aver accompagnato i concorrenti, ora si mette in gioco come chef in diretta. La puntata del 5 febbraio 2026 ha messo in luce la sua esperienza e il suo talento, sorprendendo il pubblico e i giudici.

Jessica Rosval, chef canadese e allieva di Massimo Bottura, è il protagonista della puntata di Masterchef Italia del 5 febbraio 2026. La sua presenza nel cuore della trasmissione, in una cornice di multiculturalismo e integrazione, mostra il passo avanti intrapreso dal ristorante *Roots*, nato a Modena da Caroline Caporossi e Jessica Rosval. Con un’esperienza da chef in piazza, Jessica torna in diretta al fianco di altri dieci aspiranti chef, tutti coinvolti in una competizione in cui la cucina e la cultura sono il cuore della scena. Il ristorante *Roots* – uno spazio unico nel suo genere – rappresenta una missione: dare un futuro professionale alle donne migranti attraverso l’esperienza della ristorazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

