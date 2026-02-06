Jessica Rosval porta l’esperienza di Roots al Masterchef | dall’accompagnatrice alla chef in piazza

Jessica Rosval diventa protagonista a Masterchef Italia. La chef canadese, già allieva di Massimo Bottura, si presenta in tv per la prima volta come cuoca in piazza. Dopo aver accompagnato i concorrenti, ora si mette in gioco come chef in diretta. La puntata del 5 febbraio 2026 ha messo in luce la sua esperienza e il suo talento, sorprendendo il pubblico e i giudici.

Jessica Rosval, chef canadese e allieva di Massimo Bottura, è il protagonista della puntata di Masterchef Italia del 5 febbraio 2026. La sua presenza nel cuore della trasmissione, in una cornice di multiculturalismo e integrazione, mostra il passo avanti intrapreso dal ristorante *Roots*, nato a Modena da Caroline Caporossi e Jessica Rosval. Con un’esperienza da chef in piazza, Jessica torna in diretta al fianco di altri dieci aspiranti chef, tutti coinvolti in una competizione in cui la cucina e la cultura sono il cuore della scena. Il ristorante *Roots* – uno spazio unico nel suo genere – rappresenta una missione: dare un futuro professionale alle donne migranti attraverso l’esperienza della ristorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Chi è Jessica Rosval, l’allieva di Bottura porta il ristorante Roots a MasterchefGli aspiranti chef rimasti ancora in gara in cucina assieme a 9 donne provenienti da parti del mondo differenti, tirocinanti del locale di Modena nato per avviare donne migranti verso una carriera nel ... msn.com

Jessica Rosval approda sul set di MasterChef mostrando l’umanità dietro ai piatti e i legami dietro ai progetti: con lei, la squadra di Roots, format virtuoso d’integrazione sociale. Nel frattempo, fioccano i riconoscimenti per la cucina coraggiosa di Al Gatto Verde facebook