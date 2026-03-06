Jeep trattori e nuovi laboratori | torna il villaggio delle uova a due passi da Milano

Sabato 14 marzo riapre il Villaggio delle Uova di PuravidaFarm, situato vicino a Pavia. L'evento prevede l'apertura di nuovi laboratori e l'esposizione di trattori e veicoli Jeep. Il parco a tema offrirà cinque fine settimana di attività pensate per coinvolgere le famiglie e i bambini, con spazi dedicati alle esperienze ludiche e didattiche. La riapertura segna l'inizio di una serie di appuntamenti di svago.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 14 marzo riapre i battenti il 'Villaggio delle Uova di PuravidaFarm. Il parco a tema alle porte di Pavia torna con cinque nuovi fine settimana all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. In particolare, i piccoli ospiti potranno cimentarsi in laboratori tematici, provare le aree gonfiabili e perdersi in un labirinto all'aperto. Sono inoltre presenti gli animali da cortile, piccoli trattori e jeep per le scorribande su ruote. Senza dimenticare una lanca da navigare a bordo di pedalò, barchette e bumper elettrici. E' inoltre possibile mangiare in diverse aree food, sia all'aperto che al chiuso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scatti di magia e campanelli da costruire: nuovi laboratori al villaggio di NataleIl Candy Village del centro commerciale Le Maioliche di Faenza continua con un nuovo weekend pieno di atmosfera natalizia.

La sagra della polenta a due passi da MilanoDa venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo a Segrate arriva il ‘Polenta Fest’, una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jeep trattori e nuovi laboratori torna....

Trattori vecchi e obsoleti. Arrivano nuovi incentivi per la messa in sicurezzaDue trattori su tre sono obsoleti e il ribaltamento dei mezzi agricoli rimane tra le principali cause dei decessi nelle campagne. La Coldiretti lancia l’allarme, anche se si assiste al calo degli ... lanazione.it

Guglionesi, trattori nuovi rubati e abbandonati tra le campagneDue trattori nuovi, ancora da immatricolare, tra le campagne di Guglionesi. Li hanno scoperti i carabinieri della stazione locale durante una perlustrazione. I mezzi, del valore complessivo di circa ... rainews.it