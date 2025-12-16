Scatti di magia e campanelli da costruire | nuovi laboratori al villaggio di Natale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Candy Village al centro commerciale Le Maioliche di Faenza si anima con nuovi laboratori dedicati a scatti di magia e campanelli da costruire, offrendo un weekend ricco di atmosfera natalizia. Un'occasione per adulti e bambini di immergersi nello spirito delle feste attraverso attività creative e divertenti, rendendo il Natale ancora più speciale.

Immagine generica

Il Candy Village del centro commerciale Le Maioliche di Faenza continua con un nuovo weekend pieno di atmosfera natalizia. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30, sono in arrivo due attività speciali.Sabato spazio a Scatti di Magia: si realizzerà una cornice a tema natalizio in. Ravennatoday.it