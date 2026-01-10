Choc in Svizzera calciatore impazzisce e aggredisce un compagno | Stai zitto piccolo basta**o – Video

Durante una partita amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, si è verificato un episodio di tensione tra due calciatori, culminato con un'aggressione verbale e fisica. Il conflitto, che ha attirato l’attenzione, si è verificato durante il match, terminato con un risultato di 2-4 in favore dei cechi. L’episodio evidenzia come momenti di tensione possano emergere anche in contesti sportivi ufficiali.

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante la sfida amichevole tra Lugano e Viktoria Plzen, vinta dai cechi per 2-4. Al 72esimo infatti Kevin Behrens – attaccante che ha anche giocato in Bundesliga – si è scagliato contro il compagno Georgios Koutsias, lo ha spinto a terra e – secondo il quotidiano Blick – lo ha insultato: “Stai zitto, piccolo basta**o”, la frase esclamata. Ma cosa è successo? Il giocatore greco è subentrato nel secondo tempo, ha detto qualcosa a Behrens e successivamente i due hanno discusso. Il gioco è ripreso e con il Viktoria Plzen in possesso di palla, inizialmente Behrens sembrava avvicinarsi al difensore per pressarlo, ma improvvisamente si è girato, correndo verso Koutsias e spingendolo a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

